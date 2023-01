¿Y el anillo pa' cuándo? Novia de Prince Royce le lanza indirecta al ritmo de JLo

Cuando Jennifer Lopez presentó su nuevo sencillo 'El Anillo', muchos dieron por sentado que pondría a su actual novio Alex Rodriguez en una posición muy incómoda si decidía darse por aludido ante la pregunta que lanza la diva del Bronx en el estribillo: "Tú me has dado tanto / que he estado pensando / Ya lo tengo todo, pero... ¿Y el anillo pa' cuándo?".

Aunque el deportista retirado se tomó con sentido del humor el divertido mensaje de la canción, el tema está sirviendo para que muchos otros, en concreto todos aquellos y aquellas que sueñan con pasar en un futuro cercano por el altar, lancen una indirecta nada sutil a sus respectivas parejas a ritmo de reguetón.

Eso es exactamente lo que hizo la actriz Emeraude Toubia este fin de semana mientras disfrutaba de una cita con su chico Prince Royce, y en su caso además optó por la forma más pública posible para interrogarle acerca de dónde está esa joya que sellaría su amor con una boda: a través de las redes sociales.

La guapa intérprete ha compartido un divertido vídeo desde el coche mientras suena de fondo el single de JLo y ella canta y baila al unísono, pero cuando llega el momento crucial, gira la cámara para enfocar al famoso cantante que se encuentra al volante y que reacciona con una sonrisa torcida.

Desde que confirmaran su relación sentimental a mediados de 2016 tras meses de rumores, Emeraude y Prince Royce han tratado de mantener su vida privada en la más estricta intimidad con contadas excepciones -como la gala de los Grammy Latino de ese mismo año- y algunas publicaciones en las redes sociales, la última de ellas el pasado diciembre durante una escapada a la nieve. Por esa misma razón el mencionado vídeo, en el que posteriormente la estrella de la música y ella aparecen cantando al unísono el dueto 'Downtown' de J Balvin y Anitta mientras comen, sirve para confirmar que siguen tan enamorados como el primer día.

Por: Bang Showbiz