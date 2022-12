Xenia Deli cuenta cómo fue besar a Justin Bieber en su último videoclip

La modelo Xenia Deli -que trabajó junto a Justin Bieber en el último videoclip del cantante 'What Do You Mean?'- reconoce que a pesar de haberse divertido besando al artista, ambos tenían claro que se trataba de "trabajo".

"Quizás te imaginas que nos fuimos a una esquina a practicar, pero no. Estábamos en el set y únicamente hablamos durante un rato, los dos sabíamos que era nuestro trabajo y simplemente lo hicimos. La primera escena que grabamos es en la que estoy tumbada en la cama y él está cantando, estuvimos haciendo eso durante bastante tiempo. Habíamos estado hablando entre escenas para conocernos mejor y que no fuera tan raro cuando llegara el momento del beso. Pero tuvimos que besarnos muchas veces. Lo intentamos desde diferentes ángulos en varias ocasiones", revela la modelo a la revista Harper's Bazaar.

Lo que más molesta a Xenia es la cantidad de comentarios negativos que ha recibido de las fans del cantante tras la grabación del vídeo, algo que ha tenido que aprender a evitar.

"Ha habido muchos comentarios negativos. No esperaba esta reacción, ¡pensaba que todo el mundo estaría emocionado! Pero no puedo hacer nada al respecto. No tiene que ver conmigo. Hagan lo que hagan, no tiene que ver conmigo, dice más sobre ellas. Pero simplemente quiero decir que no he hecho nada malo. Solo estaba haciendo mi trabajo. No estoy robando a Justin de sus fans. Soy muy sensible a lo que la gente piensa de mí, así que he tenido que dejar de leer los comentarios", añade la maniquí.