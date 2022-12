Woody Harrelson admira la humildad de Jennifer Lawrence

El actor Woody Harrelson se siente muy feliz por la que fuera su compañera de reparto en 'Los Juegos del Hambre', Jennifer Lawrence, ya que cree que la intérprete ha sabido mantener los pies en la tierra pese a haberse convertido en "la mayor estrella femenina del mundo".

"Acababa de hacer una película y la gente de la industria del cine la conocía, pero todavía no era famosa. Yo la he visto crecer hasta convertirse en la mayor estrella femenina del mundo. Es asombroso ver cómo ha logrado mantenerse fiel a sí misma, a su maravilloso espíritu. No es algo terrible que la gente te diga lo genial que eres, el problema es cuando empiezas a creértelo. Ella nunca la cagó. Es una chica estupenda, una de mis personas favoritas en el mundo", señaló el actor a la revista Vanity Fair.

Publicidad

De acuerdo con Woody, otra de las virtudes de la actriz es su autenticidad, ya que no utiliza ningún filtro y nunca se censura a sí misma.

"Es una persona muy próxima. Es sorprendente lo mucho que puede llegar a hablar a veces. Es muy divertido porque no se censura en absoluto. Eso es algo que me encanta. Supongo que en otras personas no lo encontraría tan divertido, pero en ella es maravilloso", concluyó el actor.