Wilmer Valderrama se avergonzó por las palabras de Demi Lovato

Una cosa es intentar mantener bien alta la autoestima de tu pareja y otra hacerlo compartiendo públicamente una fotografía suya sin camiseta. O al menos eso es lo que piensa el actor Wilmer Valderrama, que no pudo evitar sentirse ligeramente avergonzado cuando su novia Demi Lovato decidió demostrar lo afortunada que es por tener a su lado a un hombre tan atractivo con el mencionado documento gráfico.

"¡Me dio un poco de vergüenza! Esa fue una de las primeras imágenes de la serie 'Abierto hasta el amanecer' y sus comentarios me hicieron sentirme un poco avergonzado, pero también muy halagado. Ella siempre me ha apoyado inmensamente en todo lo que he hecho. Estoy teniendo un año muy emocionante, así que me sentí muy honrado", confesó el intérprete a PEOPLE.

Publicidad

En su defensa, Demi aclaró que ella misma encuentra "ridículo" lo enamorada que está con su chico, a quien no intenta ocultar lo orgullosa que se siente de él.

"¿Estás de pu*a broma? Estoy tan enamorada que resulta ridículo", escribía la cantante en su cuenta de Instagram, felicitándole de paso por su éxito profesional: "Trabajó tan duro durante tanto tiempo para conseguir este papel... No podría estar más orgullosa de él".

Pero Demi no es la única dada a las grandes declaraciones de amor públicas, ya que su chico consiguió emocionarla hasta las lágrimas el pasado mes de marzo al alabar su "coraje" frente a toda una multitud.

"Hace mucho tiempo que no veíamos un modelo a seguir como ella. Hace mucho tiempo que no veíamos a alguien con el coraje de ser exactamente quien quiere ser", aseguró el actor a los fans de la intérprete después de uno de los conciertos de su chica en West Hollywood.

Publicidad

Por: Bang Showbiz