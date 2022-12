Wilmer Valderrama hace llorar de emoción a Demi Lovato

Aunque ni Demi Lovato ni su novio, Wilmer Valderrama, son demasiado aficionados a las muestras de afecto públicas, la cantante fue incapaz de resistirse a besar y a abrazar al actor frente a toda una multitud después de que este consiguiera emocionarla al alabar su "coraje" tras un concierto que ofreció en West Hollywood.

"Hace mucho tiempo que no veíamos un modelo a seguir como ella. Hace mucho tiempo que no veíamos a alguien con el coraje de ser exactamente quien quiere ser", aseguró el actor a los fans de su chica este miércoles después de aparecer por sorpresa en el escenario, tal y como se hace eco PEOPLE.

De esta forma Wilmer ha querido responder al sincero mensaje de agradecimiento que la ex estrella Disney le dedicó hace unos días a través de las redes sociales con motivo de su tercer aniversario libre de adicciones, en el que aseguró que no habría podido lograrlo sin su apoyo.

"Me gustaría poder expresar con palabras lo agradecida que estoy a este hombre. Pero mi amor ha llegado a un grado en el que no podría poner en palabras lo mucho que me completa. Me quiere de una manera en la que jamás creí que mereciera ser amada, y siendo este el día que marca mi tercer aniversario sobria... Después de compartir mis mejores momentos, lidiar con los malos y apoyarme en mi rehabilitación sigue sin adjudicarse el mérito, y quiero que el mundo sepa lo increíble que es. Honestamente, hoy no estaría viva si no fuera por él. Te quiero Wilmer", escribía la joven en su cuenta de Instagram.