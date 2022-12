Will Smith hace fotos 'picantes' a su mujer mientras duerme

La mujer de Will Smith, Jada Pinkett Smith, se llevó una grata sorpresa al descubrir que el actor posee numerosas fotografías suyas durmiendo, una de las cuales ha querido compartir con todos sus seguidores a través de su cuenta de Facebook.

"El otro día descubrí un secreto muy sexy. Mi marido me fotografía mientras duermo. Tiene muchas fotos, y me las enseñó. Me encantó poder verme a mí misma a través de sus ojos. Tuve que compartir una con ustedes. La vida es arte. La vida es belleza", publicó Jada en su cuenta de Facebook.

Uno de los secretos de la pareja -que contrajo matrimonio en 1997 y tiene dos hijos en común, Jaden (16) y Willow (13)- para mantener viva la llama de la pasión en su relación es organizar cenas románticas en la intimidad de su casa.

"Muchas veces tenemos citas en casa porque cuando salimos puede llegar a ser un poco complicado. Tenemos diferentes lugares en nuestro jardín donde nos gusta montar una tienda de campaña árabe con almohadas, vino, queso y velas. A Will le encanta crear nuestros propios escenarios", confesaba recientemente Jada a la revista Health.

Por: Bang Showbiz