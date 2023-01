Vocalista de Muse habla sin tapujos sobre su encuentro con un extraterrestre

Ser líder y vocalista de una de las bandas británicas más conocidas de los últimos años le ha permitido al cantante de Muse, Matt Bellamy, demostrar por todo el mundo su gran talento tanto con la técnica del falsete como a la hora de desplegar sus habilidades con la guitarra. Todavía queda por confirmar, sin embargo, si el intérprete ha sido capaz de impresionar de la misma forma a los habitantes de otras galaxias, una incógnita de la que el músico parece tener mucho que decir.

De hecho, el artista ha decido sincerarse ahora sobre lo que en un principio pensó que había sido su primera toma de contacto con seres extraterrestres, que se produjo de noche y en medio de un bosque cercano a la localidad de Teignmouth donde se crió -en el condado inglés de Devon. Sin embargo, con la perspectiva que ofrece el paso del tiempo, el intérprete ha comenzado a plantearse si, en realidad, la nave espacial que creyó ver fuera fruto solo del consumo de alguna sustancia alucinógena.

"Vi una luz intermitente en el bosque, algo extraño si se tiene en cuenta que era la una de la noche. Lo que pasa es que solo recuerdo despertarme en mi cama, pero todavía no he conseguido recordar nada de cómo hice el camino a casa. Sé que conduje, así que de ningún modo había bebido. En absoluto. Pero quizás sí que fumé algo de eso que crece en Devon, algún tipo de tabaco. Seguro que fue más bien eso y no que realmente me abdujeran los extraterrestres", reveló en el programa radiofónico de Gordon Smart.

Experiencias con alienígenas aparte, el ex de Kate Hudson -con quien mantiene una excelente relación y con la que tiene al pequeño Bing (5)- volverá a dejar patente que su virtuosismo no es de este planeta cuando el próximo mes de agosto ofrezca junto a su grupo un concierto solidario para recaudar fondos que irán destinados a la ONG The Passage, que ayuda a las miles de personas sin hogar que viven en las calles londinenses.

"Desde hace tiempo admiramos el trabajo que hace The Passage. Su trabajo es vital para la comunidad de Londres. Estamos deseando poder ofrecer nuestro granito de arena para ayudar al maravilloso equipo de trabajadores y voluntarios, así como a las personas sin techo que se benefician de su duro trabajo", manifestó en la misma entrevista.

Por: Bang Showbiz