Vivienne Westwood: 'O se hace algo contra el calentamiento global o nos tocará emigrar'

La renombrada diseñadora de moda Vivienne Westwood, de 74 años, está muy concienciada con el calentamiento del planeta, y cree que antes de lo que podamos imaginar estaremos todos abandonando nuestros países debido al aumento de la temperatura.

"Solo espero que la gente entienda que el cambio climático está llamando a nuestras puertas, que está aquí, y que todos seremos emigrantes muy pronto", explica Westwood al periódico The Guardian.

Westwood no cree que su determinación por proteger el medioambiente de la destrucción y polución esté haciendo nada pero va a continuar esparciendo el mensaje, incluso a través de la moda.

"No hay esperanzas [para el activismo medioambiental] pero tenemos que seguir adelante. Mi próximo desfile de moda lo he llamado 'Mirror The World'. Lo que quiero decir con eso es que tienes que entender el mundo en el que vives. Hoy en día tienes que entender de política, tienes que entender qué está pasando".