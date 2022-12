Vince Vaughn, a favor de la legalización de drogas

El actor Vince Vaughn está completamente a favor de la legalización de las drogas porque considera que es la única manera de combatir el narcotráfico y acabar con las guerras entre cárteles, además de estar convencido de que no todos los consumidores de sustancias ilegales son criminales peligrosos.

"Veo las guerras iniciadas por culpa de las drogas y pienso que son completamente ridículas. Existe un verdadero mercado negro y las cárceles están superpobladas. Y nada de esto previene el uso de las drogas. La corrupción llega hasta los niveles más altos ¿Que si legalizaría las drogas? Sí, por supuesto, es una locura, no digo que las drogas no sean peligrosas, pero no todas las personas que las consumen van a salir a la calle y hacer daño a alguien", declaró el intérprete durante una entrevista a la edición británica de las revista GQ.

Desde el punto de vista de Vince, experimentar con las sustancias ilegales no es más que otro rito de juventud.

"Me gusta tomarme unas copas y hubo una época en la que me di cuenta de que estaba saliendo de fiesta y bebiendo hasta las dos de la madrugada cinco noches a la semana, pero acabas cansándote de todo eso. Es lo mismo que lo de coquetear con las drogas, es una parte más de tu crecimiento personal, una decisión que todo el mundo tiene que tomar o no tomar. Te das cuenta de lo que funciona o no para ti".

Por: Bang Showbiz