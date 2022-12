Video: ¿Dónde se esconde Paulina Rubio?

La cantante Paulina Rubio llevaba dos semanas desaparecida del universo de las redes sociales por el que tanto le gustaba prodigarse, una ausencia que ha coincidido precisamente con el resurgimiento de algunos de sus problemas legales, pero la artista ha reaparecido ahora para tranquilizar a sus preocupados seguidores de Twitter con un breve mensaje que -si bien no aclara el estado emocional en el que se encuentra- deja entrever lo mucho que echa de menos a su fiel base de fans.



"¡¡Os echo mucho de menos, amigos!! (sic)", se ha limitado a publicar en su espacio personal este jueves, un críptico comentario que ha provocado un aluvión de mensajes que constatan la incertidumbre en la que ha sumido a sus admiradores. "¿Dónde te has metido, rubia? Nos tienes muy preocupados. Me alegro de que por lo menos hayas decidido dar señales de vida", le ha dirigido una usuaria de la famosa plataforma.



Aunque en sus últimas confesiones ante la opinión pública la chica dorada aseguraba que solo le interesaba "mirar hacia delante" y "ser feliz" -como contaba a la revista Siempre Mujer- para enterrar los disgustos de su interminable conflicto judicial con su exmarido, Nicolás Vallejo Nágera, la semana pasada Paulina rompió en pedazos el acuerdo para la custodia compartida de su hijo que firmó a finales de 2012, solicitando la tutela única del pequeño y vengándose así de Colate por demandarla previamente en base al supuesto "estrés emocional" causado por sus constantes disputas.



Por el momento, no han surtido efecto los intentos de Paulina Rubio por arrebatar a Andrea Nicolás de las manos de su ex pareja, ya que el niño permanece estos días en Madrid junto a su padre mientras este participa en un programa de televisión. La estrella del pop tendrá que esperar, por tanto, al regreso de su hijo a la ciudad de Miami para poder volver a verlo, más aún desde que la productora Cuarzo -propiedad de la periodista Ana Rosa Quintana- solicitara su arresto en el hipotético caso de que pise España, una petición relacionada con los más de 45 000 euros que debe a la empresa en concepto de indemnización tras perder un juicio en 2005.