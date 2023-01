Victoria se 'inspira' en su marido David Beckham

La diseñadora Victoria Beckham siempre ha admirado los logros profesionales y el trabajo solidario de su marido David Beckham y ambos se han centrado en inculcar buenos valores a sus cuatro hijos -Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper- así como en hacerles entender su posición "privilegiada".

"Mi marido me inspira y guía constantemente, ha hecho un trabajo muy bueno. Le respeto y siento una grandísima admiración por todo lo que ha conseguido. David y yo tenemos una gran ética de trabajo y creemos que es un buen ejemplo para nuestros hijos. Les explicamos las vidas privilegiadas que tienen. Les decimos que en muchos sitios del mundo los niños están hambrientos, sin hogar y enfermos", declara a la revista Grazia.

Victoria, quien actualmente es Embajadora de Buena Voluntad de ONUSIDA, se siente agradecida de que sus hijos estén creciendo con el deseo de ayudar a los demás.

"Todos entienden lo importante que es ayudar a los demás. Romeo corrió la maratón para niños este año y recaudó una increíble cantidad de dinero a través de patrocinadores, lo cual repartió entre la organización benéfica de David y ONUSIDA".

La ex Spice Girl se ha visto sacudida últimamente por rumores de que su matrimonio con David no está atravesando su mejor momento, pero para ella su relación es "fuerte".

"Nunca he prestado atención o comentado los rumores de ningún aspecto de mi vida. Me siento bendecida por tener un marido maravilloso y unos hijos preciosos, sanos y felices. Sí, viajamos mucho por nuestros respectivos negocios y compromisos benéficos, pero siempre hacemos un hueco el uno para el otro como pareja y familia. David y yo no tenemos nada que demostrar. Nos amamos, cuidamos y somos fuertes como pareja y padres", añadió.