Victoria Beckham podría diseñar el vestuario del filme erótico '50 Sombras de Grey'

La popular diseñadora británica Victoria Beckham parece ser la primera opción de los productores de la esperada adaptación cinematográfica de la novela '50 Sombras de Grey' para diseñar los estilismos que lucirán Christian Grey y Anastasia Steele --personajes protagonistas del erótico filme.

"'50 Sombras de Grey' será más que una mera película. Queremos ver cosas frescas y originales tanto a nivel de la música como en la propia ropa de los protagonistas. Queremos que los diseños que aparezcan marquen tendencia. Por eso, nuestra mejor apuesta para la película es Victoria Beckham", explicó una fuente del equipo de producción de la cinta al periódico Daily Star.

El coloso cinematográfico Universal --encargado de adaptar a la gran pantalla la saga de E.L. James-- también ha considerado a otros diseñadores de reconocido prestigio como Dolce & Gabbana, Diane Von Furstenberg, Calvin Klein o Marc Jacobs para diseñar el vestuario que llevará el reparto al completo.

Sin duda, ser elegida para tal honor conmoverá a Victoria, quien es una fan confesa de la exitosa novela. Tanto es así, que a pesar del explícito contenido sexual de la saga, le regaló una copia del libro a su madre, Jackie Adams.

"Estoy a mitad del segundo libro. Me encanta. De hecho, le he regalado el libro a mi madre. Lo malo es que cada vez que empieza a hablarme de él, intento eludir el tema porque no me siento muy cómoda hablando de perversiones sexuales con mi madre", se sinceró Victoria recientemente en la edición estadounidense de la revista Glamour.

Por: Bang Showbiz