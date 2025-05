Vaneza Peláez revela el duelo que vivió cuando a su exesposo lo privaron de la libertad

Vaneza Peláez cuenta en La Red cómo ha sido su vida, luego de que su nombre se vio salpicado por un escándalo judicial que involucró a su entonces pareja Sebastián Murillo, alias “Lindolfo”, condenado a 18 años y 6 meses de prisión, por homicidio agravado, concierto para delinquir, porte ilegal de armas y destrucción de pruebas.

"Hay cosas de las que ni siquiera quiero hablar, hay cosas que, ¿sabes? Ni siquiera quiero recordar. No es necesario, ya pasaron. No te quiero hablar desde mis heridas, no te quiero hablar como desde víctima, te quiero hablar de la mujer que soy hoy, de la persona que hay hoy, de lo que quedó, de situaciones tan fuertes y tan difíciles", añadió.

Por otra parte, aseguró que su relación la vivió con una persona que conoció el colegio, por lo cual, idealizó demasiado a su pareja de aquel momento. En donde creyó en el matrimonio feliz y tranquilo, pero luego llegaron instantes que la marcaron. Es de destacar que no quería abundar sobre el tema, porque para ella es algo del pasado.

Publicidad

"Hay cosas que no es necesario hablarlas, hay cosas que son tan claras para mí, para mi vida y para las personas que realmente me conocen a mí, que yo no tengo que salir como a darle explicaciones a nadie".

Por otra parte, le preguntan cómo fue el tema de la cárcel y Vaneza Peláez responde que hay cosas del pasado que prefiere no hablar porque ya no forman parte de su vida. Cuando le cuestionan si le duele, admite que sí, aunque le cuesta expresarlo.

Publicidad

Señala que, aunque su situación fue difícil, sabe que hay personas que viven cosas peores y que su fe en Dios la ha sostenido, aunque algunos puedan criticar eso. También cuenta que en un momento lloró tanto que sintió que ya no le quedaban más lágrimas.

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.