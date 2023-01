¡Una madre protectora! Victoria Beckham no quiere chicas interesadas cerca de su hijo

A pesar de que su trabajo como diseñadora de moda no le deja un minuto libre, Victoria Beckham no pierde de vista a sus hijos. Por eso, desde que Brooklyn (16) se ha echado novia -la aspirante a actriz Sonia Ben Ammar (16), hija del productor y distribuidor cinematográfico tunecino Tarak Ben Ammar- su madre no pierde detalle de la joven relación, ya que no quiere que nadie se acerque a su hijo por interés.

"Como cualquier madre, Victoria vela por los intereses de Brooklyn. Vigila a Sonia, y le ha investigado a ella y a su familia. Sonia es una aspirante a actriz y Victoria está preocupada porque la gente pueda acercarse a Brooklyn por quien es. No les pierde de vista", contó una fuente a la revista heat.

El padre de Brooklyn, el exfutbolista David Beckham , no le da tanta importancia al romance de su hijo, sino que ha preferido advertir al adolescente de que probablemente ese amor no dure para siempre.

"David explicó a Brooklyn cómo funcionan las relaciones, especialmente a su edad. Le dijo que si estaba enamorado de Sonia, eso era genial. Es una buena sensación tener a alguien a tu lado que también te quiere, pero también le avisó de que es joven y que probablemente no dure. Le dijo que se divirtiese y no se preocupase por el futuro", añadió el informante.

Por: Bang Showbiz

