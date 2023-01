Un prostituto traficante de drogas, el papel que llevó a George Clooney a la fama

Gracias a su papel en 'Vicious' -una obra de teatro sobre el cantante de los Sex Pistols Sid Vicious- donde interpretaba a "un prostituto traficante de droga", el actor George Clooney recibió el empujón necesario para alcanzar el estrellato en el mundo del espectáculo.

"En esa época, la mayoría de los teatros pequeños eran la mejor forma de darse a conocer. Nadie podía grabarse a no ser que consiguieran un trabajo en un programa o en una película por lo que agentes y directores de casting venían a las obras de teatro regularmente para buscar actores, así es como funcionaba. Conseguí un agente gracias a ello. Conseguí aparecer como artista invitado en programas de televisión. Conseguí mi carnet del SAG [Sindicato de Actores]. Siempre recuerdo esa obra de teatro como el punto de inflexión para mí. Más tarde la llevamos al Steppenwolf Theatre. ¡Era una obra increíble! Esa es la primera que vez que realmente sentí: 'Ok, estoy en el negocio adecuado y no debería sentirme avergonzado por todo lo que hago'", cuenta a la revista New York.

Además de recordar la obra como "increíblemente brutal", para el intérprete de 54 años supuso la primera vez que los medios valoraban su actuación de manera individual.

"Interpreté a un prostituto traficante de droga y era el toque cómico, aunque sea difícil de creer. Es poco común que te valoren en las críticas, fue muy agradable que lo hicieran. ¡Participas en muchas pequeñas obras de teatro y de repente consigues aparecer en una crítica! Fue la primera obra de teatro en la que me mencionaban específicamente en las críticas. Tanto Variety como The Hollywood Reporter", añade.

Por: Bang Showbiz