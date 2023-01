Un juez ordena a Justin Bieber declarar en una demanda contra su guardaespaldas

Los problemas legales de Justin Bieber parecen no tener fin. Ahora el juez Jerald Bagley le he impuesto como fecha límite el 31 de julio para que comparezca ante la Corte de Florida y preste declaración en el marco de la demanda interpuesta contra uno de sus guardaespaldas, acusado de perseguir al fotógrafo Manuel Munoz por una calle de Miami y causarle lesiones después de que fotografiara a Justin saliendo de una discoteca en enero de 2014. De no presentarse ante el juez, el intérprete tendrá que lidiar con las consecuencias legales de sus actos.

En los documentos presentados en un principio por el equipo del cantante se afirmaba que este no dispone de tiempo para viajar a Florida entre el 16 de febrero y el 31 de diciembre de 2016 debido a una demanda judicial a la que se enfrenta en California y a los compromisos profesionales de su gira mundial 'Purpose', según informa el portal TMZ. Aunque Justin sugirió dos posibles fechas este mismo mes de febrero, estas no resultaban oportunas para Munoz y sus abogados.

Publicidad

Ahora se espera que Justin realice su declaración a principios del mes de julio, aprovechando que tiene programados dos conciertos en el AmericanAirlines Arena de Miami en esa fecha.

Por su parte, el fotógrafo busca recibir una indemnización punitiva cuya cuantía se desconoce.

"El juez es consciente de que Bieber nos está poniendo las cosas difíciles", aseguró el abogado del fotógrafo, Mark G. DiCowden, al Miami Herald.