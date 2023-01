Un error médico arruinó por completo el triunfo de Kelly Clarkson en los Grammy 2006

El triunfo de Kelly Clarkson en la ceremonia de los Grammy de 2006, en la que se llevó a casa los galardones a Mejor Álbum Pop por 'Breakaway' y Mejor Actuación Pop de una Cantante por el tema 'Since U Been Gone', se vio empañada por la terrible noticia que había recibido unas horas antes, cuando su médico la llamó para informarle erróneamente de que padecía cáncer.

"No es algo que mucha gente sepa, pero esa misma mañana me informaron de que habían encontrado marcadores cancerígenos en los resultados de unas pruebas que me había hecho. Lo más horrible es que me pasé el día llorando, tuvieron que retocarme el maquillaje unas cuatro veces porque yo no dejaba de pensar: 'Dios mío, pero si soy tan joven'. Estaba en estado de shock. Cuando gané, pensé que era Dios dándome una última alegría antes de que me sucediera algo terrible", revela ahora la intérprete en el podcast Billboard's Pop Shop.

Poco después de que concluyera la ceremonia, la artista se enteró de que en realidad no estaba enferma, una revelación que le provocó una oleada de sentimientos encontrados al haber empañado uno de los grandes momentos de su carrera profesional.

"Al día siguiente me presenté en la consulta de mi médico y se disculparon por confundir los resultados. No podía creérmelo, les dije: "Han arruinado esa experiencia'. Era la primera vez que ganaba... es era mi sueño, desde que era una niña y veía los Grammy en mi casa. Fue el mejor y el peor día de mi vida a la vez. Y el día siguiente también, porque tenía ganas de pegarle un puñetazo a alguien. Fue una montaña rusa de emociones. Se trató de una desafortunada confusión que no me permitió vivir un momento muy importante, ¡pero al menos no tenía cáncer! Fue muy dramático porque yo era una cría de veintitantos años y estaba asustada. Fue muy raro... no recuerdo nada más que sentirme aterrorizada".

Al menos, Kelly tuvo la oportunidad de saborear de nuevo el triunfo, y disfrutarlo como es debido en 2013 cuando ganó de nuevo un Grammy al Mejor Album Vocal Pop por su disco 'Stronger'.

Por: Bang ShowBiz