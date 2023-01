Un encuentro en primera fila, con Aerosmith

Una de las bandas de rock más importantes en la historia de la música está de gira con su tour ‘Rock N’ Roll Rumble Aerosmith Style 2016’, con la que se despiden de sus fans y por supuesto, en Latinoamérica estarán presentes cantando sus más grandes éxitos como ‘Dream on’, ‘Walk this way’, ‘Crazy’ y ‘Dude (looks like a lady)’.

Sus fans en Colombia no podrían estar más contentos con su regreso a nuestro país y es por ello que ‘La Red’ decidió unirse a este importante evento musical, llevando a uno de nuestros fieles televidentes al concierto que se llevará a cabo este jueves 29 de septiembre en el Parque Simón Bolívar en donde tendrá la oportunidad de conocerlos y tomarse muchas fotos con Steven Tyler, Joe Perry, Brad Whitford y todos los integrantes de la banda oriunda de Boston.

Publicidad

En la emisión del pasado sábado, convocamos a través de nuestra cuenta en Twitter @LaRedCaracol a los fans de Aerosmith para que nos enviaran su foto con todos los objetos que tuvieran de la banda y que además, hubieran nacido en 1970.

Después de una rigurosa selección, la favorecida en esta oportunidad es Alexandra Espinel Castañeda de Bogotá.

¡Muchas felicidades! Producción ya se contactó con ella y este fin de semana, sabremos cómo le fue a esta fan de Aerosmith, quien cumplirá su sueño de conocerlos en persona y disfrutar de su presentación en Bogotá.

Publicidad