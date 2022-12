Un beso de Harry Styles cura la afonía de una fan

El guapo Harry Styles, componente de One Direction, tiene fama de dejar sin aliento a sus miles de fans, pero una de sus admiradoras tuvo la oportunidad de experimentar el efecto contrario. Laura Yeates (15) sufría desde hacía seis meses una laringitis y faringitis que le impedía hablar, pero tras recibir un beso lanzado al aire por el cantante durante su actuación en el estadio de Wembley (Londres), recuperó 'milagrosamente' la voz.

"El día del concierto estaba un poco enfadada porque no iba a poder disfrutar del ambiente como el resto de la gente. Nos situamos muy cerca del escenario y Harry se acercó y nos echó agua. Traté de gritar para que me mirara y cuando lanzó un beso hacia donde yo estaba me salió un grito", señaló Laura al periódico Metro antes de continuar "Le dije a mi madre: 'Mamá escucha'. Y mientras intentaba seguir gritando mi voz volvía poco a poco".

Darse cuenta de que la joven había recuperado el habla llenó de emoción a la madre, quien quiso que su marido fuera testigo de lo que el beso de Harry había logrado.

"Me quedé sorprendida. Lloré. Luego ella llamó a su padre y él también lloró", recordó la madre de la adolescente, Carly Yeates.

Laura está convencida del poder 'terapéutico' de la banda británica ya que durante el tiempo que duró su enfermedad nadie había podido darle una solución, al menos tan efectiva.

"Ningún psiquiatra ni terapeuta, ni doctor ni enfermera pudo devolverme la voz, pero One Direction sí pudo", concluyó Laura.