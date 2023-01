Uma Thurman hizo del teatro la mejor 'terapia' para superar la dislexia

Además de darle la oportunidad de convertirse en una de las actrices más prolíficas y versátiles de las dos últimas décadas, la actriz Uma Thurman también tiene que agradecer al mundo de la interpretación que le fuera de inestimable ayuda cuando solo era una niña para superar algunas de las complicaciones derivadas de la dislexia que padece.

Y es que como ha revelado ahora la propia intérprete de 47 años, la única razón por la que en un principio decidió probar suerte en las funciones de teatro que se organizaban en su escuela iba ligada a su condición de "terapia" y, por tanto, a los beneficios que la actuación le reportaba a la hora de mejorar su capacidad para la lectura y la escritura.

"El teatro se usa normalmente como terapia para los disléxicos, ya que al ejercitar la memoria se aprende a leer más rápido. Yo empecé a leer bastante tarde debido a las complicaciones que tiene esta condición, pero en cuanto aprendí a hacerlo con fluidez, no paré de leer en mi vida. En mi caso, creo que mi relación personal con la labor de contar historias es lo que finalmente me hizo enamorarme de la interpretación cuando era una niña", ha explicado la protagonista de cintas como 'Kill Bill' o 'Pulp Fiction' a la revista Rhapsody.

Al margen del impacto tan positivo que el teatro tuvo en su vida personal y en su educación, lo cierto es que a la intérprete no lo tuvo nada fácil -aunque ya era consciente de que su futuro debía pasar por subirse a un escenario- a la hora de hacer que su futura carrera interpretativa despegara, debido a que las obras escolares en las que participaba no le permitían brillan como se merecía.

"Me acuerdo de que solía formar parte de obras muy infantiles y algo simplonas cuando era muy pequeña: esos son los recuerdos que tengo de mis primeros años en el colegio. Fue ya en el instituto cuando unos agentes vinieron a ver una de nuestras obras y les llamé la atención", ha contado en la misma entrevista.

Pese a que su formación inicial y sus primeros pinitos como actriz tuvieron lugar sobre las tablas del teatro amateur, Uma Thurman -madre de dos hijos adolescentes con su exmarido Ethan Hawke y de uno de cinco años junto a su actual pareja, Arpad Busson- se consagró como una de las intérpretes más reconocibles del planeta por sus papeles cinematográficos, aunque ahora se prepara para volver a sus orígenes liderando el reparto de la obra 'The Parisian Woman', que se estrenó ayer jueves en Broadway.

"La verdad es que es un sueño estar en Broadway, una fantasía que jamás pensé que se haría realidad. Era algo que no me esperaba y, de hecho, tristemente, me ha hecho pensar que debería haberlo intentado antes", ha contado.

