Tyler Oakley asegura que inspiró a Ricky Martin para revelar su homosexualidad

Aunque a día de hoy es uno de los grandes iconos de la comunidad gay, Ricky Martin no se atrevió a hacer pública su homosexualidad hasta 2010, después de reunir el valor necesario para dar un paso tan importante tras ver un vídeo del joven Tyler Oakley, una estrella de YouTube que cuenta con más de 7 millones de suscriptores en su canal.

"En 2008 hice un vídeo sobre lo importante que es ser auténtico con uno mismo y sobre salir del armario, y lo importante que es esperar hasta estar listo. Unos años después recibí un tuit la mañana del Día Nacional de Salir del Armario, era de Ricky Martin, diciéndome que mi vídeo era una de las razones por las que se sintió preparado para contar su historia. Fue en plan: 'Dios mío, yo solía estar coladito por él'", explicó el propio Tyler en el programa de Ellen Degeneres.

En su tuit, Ricky le daba las gracias al joven por ayudarle a tomar una decisión "muy importante".

"Es un hecho: ver este vídeo me ayudó a tomar una decisión muy importante. En serio. Gracias Tyler", escribía el portorriqueño en aquel momento.

Ahora Ricky -que actualmente está soltero y sin compromiso- se siente más libre que nunca al saber que, cuando aparezca el hombre adecuado, podrá disfrutar de su amor sin esconderse.

"Yo vivo con mucha transparencia, afortunadamente no tengo que ir por ahí escondiéndome: puedo agarrarle la mano a mi pareja donde me pare. No me tengo que esconder para nada y es lo mejor que me ha pasado", declaraba en el programa '¡Qué tiempo tan feliz!' de la cadena Telecinco.

Por: Bang Showbiz