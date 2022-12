Tras su polémico divorcio, Luis Fonsi no se da por vencido en el amor

Pese a que su divorcio de la actriz Adamari López en 2009 estuvo seguido de un desagradable cruce de acusaciones y reproches, el cantante Luis Fonsi siempre tuvo claro que volvería a pasar por el altar cuando encontrara de nuevo el amor, por lo que su boda con la modelo española Águeda López -madre de su hija Mikaela (2)- a principios del pasado mes de septiembre no supuso para él una decisión difícil de tomar sino un acontecimiento previsible.

"Yo creo en el amor y en el matrimonio. Y lucho por seguir rodeado de amor verdadero toda mi vida. No soy de esos que dicen: 'Como no funcionó la primera vez significa que tengo que dejar de creer en el amor'. Al contrario, no funcionó y toca continuar intentándolo", declaró el cantante al suplemento Estilo del periódico argentino Los Andes.

Por su parte, la primera mujer del portorriqueño también ha seguido adelante con su vida tras enterrar el hacha de guerra con su exmarido, a quien en su momento acusó, en su autobiografía 'Viviendo', de haberla abandonado tras haber tenido que superar un grave cáncer de mama. Sin embargo, a día de hoy Adamari prefiere centrarse en su propia carrera profesional al mismo tiempo que desea a Fonsi toda la suerte del mundo en su nueva aventura sentimental.

"Ahora mismo no hay conflictos entre nosotros y, de hecho, le deseo toda la suerte del mundo en su vida y en sus proyectos profesionales. Creo que si tratas de pensar positivamente sobre los demás, algo bueno acabará ocurriendo también en tu vida. En estos tiempos, no tengo miedo de nadie ni siento ningún tipo de rivalidad con quienes han sido parte de mi vida", aseguraba Adamari a la edición estadounidense de la revista TV y Novelas.

Con BangShowbiz