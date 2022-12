"Tras ser madre se pierde el deseo sexual": Patricia Arquette se confiesa

La actriz de 'Boyhood', Patricia Arquette, parece haber recuperado su deseo sexual gracias a la excelente relación que mantiene con su actual pareja, Eric White. Patricia, madre de dos hijos de 26 y 12 años, fruto de sus anteriores matrimonios, vuelve a sentirse una mujer sexy.

"El deseo sexual a los 46 es diferente. No tenemos la urgencia de procrear, ese instinto animal. Pero si eres madre, ya tengas 40 o 25 años, lo primero que te abandona es ese deseo sexual. No es una necesidad de supervivencia, por lo que si estás agotada y rendida, eso será lo primero que dejes de hacer. Pero también creo que si estás tranquila y tus niños están bien, ese deseo regresa bastante rápido si tienes una pareja adorable que se preocupa por ti. Si te sientes amada, divertida y atractiva para tu pareja, creo que ese deseo vuelve a ti. Las mujeres se sienten más sexys si están en una relación saludable con alguien que las trata bien", señaló Patricia al periódico The Guardian.

La actriz estadounidense también piensa que existen demasiadas expectativas irreales en cuanto a la apariencia física de las mujeres en el cine.

"Hay una gran presión hacia las actrices para que se les vea de una manera extraña y nada realista. Se supone que debes estar siempre increíblemente atractiva porque así es cómo funciona el mundo. Aunque tengas 50 años debes hablar como si tuvieras 35. Sinceramente, no hay un capítulo más corto de la vida, aparte del de un niño actor o el de un ingenuo", añadió.

Por: BangShowbiz