Tracy Morgan hizo su testamento dos meses antes de su grave accidente de tráfico

Al actor Tracy Morgan -quien sufrió un grave accidente de tráfico en junio de 2014 que casi le cuesta la vida- le parece "extraña" la coincidencia de haber estado hablando con su mujer Megan Wollover poco antes del accidente sobre qué deberían hacer si él enfermaba o quedaba en cama.

"Lo que fue muy extraño es que dos meses antes del accidente había hecho mi testamento. Le dejé a ella decidir sobre mí [en caso de enfermedad]. Ellos te dicen: 'Si una máquina mantiene tu vida ¿quién querrías que tomara las decisiones?'. Miré a mi mujer y dije: 'Mi mujer. Nadie más. Mi mujer'. Dos meses después, mira lo que pasó", contó Tracy a Oprah Winfrey en 'SuperSoul Sunday'.

El actor de 47 años, padre de Maven (2), está agradecido por las decisiones que su mujer tomó mientras él estuvo en coma en el hospital.

"Ella le dijo a los doctores 'no' varias veces. 'No, no vais a hacerle un agujero a mi marido en el cuello. Es un humorista'. Al día siguiente comencé a respirar por mi cuenta", explicó.

Megan no se enteró hasta horas después del accidente de su marido, y sigue molesta por el hecho de que la gente se enterara antes que ella.

"¿Qué habrá sentido recibiendo esa llamada a las seis de la mañana? Sigue enfadada por eso. La policía llamó a los medios antes que a ella. Tuve el accidente a las 12:59. Y ella no supo que estaba en coma en el hospital hasta las 6 de la mañana".

Y lo que es peor, no supo lo serias que eran las heridas de Tracy hasta que llegó al hospital.

"Ella pensó que iba a llegar allí y que yo iba a estar con una pierna rota y haciendo reír a las enfermeras. Luego le pregunté: '¿Cómo se me veía?'. Y ella me dijo: 'Muerto'", recordó el actor.

Por: Bang Showbiz