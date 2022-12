Top 10: Artistas británicos menores de 30 años más ricos

En sus cinco años de trayectoria profesional, los miembros de One Direction -Louis Tomlinson (23), Niall Horan (21), Zayn Malik (21), Harry Styles (20) y Liam Payne (21)- no han dejado de cosechar éxitos, lo que ha hecho que su fortuna colectiva ascienda ya a 125 millones de dólares, un logro que les ha llevado a encabezar por segundo año consecutivo la lista que elabora la revista heat de los artistas británicos más ricos menores de 30 años.

Durante los últimos 12 meses la banda ha visto cómo sus ingresos crecían rápidamente gracias a la venta de sus derechos de imagen a los supermercados australianos Coles y al lanzamiento de dos fragancias, a lo que se suman los beneficios que les ha reportado su gira mundial y los más de cuatro millones de copias que ya se han vendido de su tercer álbum, 'Midnight Memories'.

La segunda plaza de la lista la ocupa el actor Daniel Radcliffe (25) gracias a su fortuna personal de 102 millones de dólares, mientras que su compañero de profesión Robert Pattinson (28) ocupa el tercer puesto del podio con 80 millones de dólares.

A pesar de ocupar una nada desdeñable segunda posición, Daniel Radcliffe siente que es él quien debería encabezar la lista, ya que los miembros de One Direction son cinco y él solo uno.

"¡Son cinco! Eso no vale. No es que me importe, pero yo soy el primero", bromeó Daniel al ser preguntado por la revista heat.

Los siguientes peldaños de la clasificación los ocupan Keira Knightley (29), en cuarto lugar con 64 millones de dólares y la cantante Adele, quien ocupa la quinta plaza con 57 millones de dólares.

A pesar de las enormes sumas de dinero que acumulan en sus cuentas, los cantantes de One Direction todavía no han logrado superar a otras estrellas juveniles del panorama internacional como las gemelas Mary-Kate y Ashley Olsen, cuya fortuna personal de 293 millones de dólares supera con creces a la de los británicos, por lo que ellas son las encargadas de encabezar el ranking de artistas no británicos menores de 30 años que ha confeccionado la misma publicación. En dicha clasificación también figuran Lady Gaga con 211 millones de dólares, Justin Bieber con 168 millones de dólares, Taylor Swift con 137 millones de dólares y Miley Cyrus, quien cierra la lista de los no británicos menores de 30 años más ricos con una fortuna ligeramente superior a la de One Direction, 126 millones de dólares.

Lista de los artistas británicos menores de 30 más ricos:

1. One Direction: 125 millones de dólares

2. Daniel Radcliffe: 102 millones de dólares

3. Robert Pattinson: 80 millones de dólares

4. Keira Knightley: 54 millones de dólares

5. Adele: 57 millones de dólares

6. Emma Watson: 50 millones de dólares

7. Calvin Harris: 46 millones de dólares

8. Rupert Grint: 43 millones de dólares

9. Leona Lewis: 25 millones de dólares

10. Alex Turner: 21 millones de dólares

Por: Bang Showbiz

