Tom Hardy podría volver a probar suerte en la música

En los últimos años Tom Hardy se ha centrado en su consagración como uno de los actores más respetados y polifacéticos de la industria cinematográfica, pero ahora que ha concluido sus dos últimos trabajos para la gran pantalla -la adaptación del personaje de cómic Venom y el filme sobre los últimos años de Al Capone- se habría decidido a retomar una de sus antiguas pasiones: la música.

En concreto y según la información que ha publicado el diario The Sun, el británico estaría trabajando con uno de los antiguos productores de David Bowie, Sam Williams, en un disco en solitario que le llevaría a adentrarse en el grime, un estilo que surgió en la escena londinense a principios del milenio y que mezcla la electrónica con fuertes influencias del rap y el hip-hop y otros subgéneros underground como el garage o jungle.

Los rumores acerca de la entrada de Hardy en el estudio de grabación ya habrían llegado a oídos de los directivos de grandes discográficas, incluyendo Warner Music, que estarían muy interesados en escuchar sus temas y hacerse con los derechos de distribución. Sin embargo, el intérprete no estaría del todo seguro si una vez acabado querrá compartir el resultado con el resto del mundo.

Este nuevo proyecto de Tom Hardy no sería el típico capricho de una estrella decidida a demostrar su talento polifacético. Su primera opción profesional era, de hecho, convertirse en rapero y comenzó a escribir su propio material siendo un adolescente. Eventualmente acabaría trabajando con productores como Warren Riker o Gordon Williams, pero su mixtape 'Falling on Your A**e' de 1999 no vio la luz hasta principios de este año, cuando se filtró en internet.

