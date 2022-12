Tom Felton tenía prohibido jugar con coches teledirigidos en su época de 'Harry Potter'

El actor Tom Felton -que interpretó al villano Draco Malfoy en la saga cinematográfica 'Harry Potter' durante 10 años- ha revelado que los responsables de la película estaban tan preocupados por que los niños protagonistas se hirieran durante el rodaje que les tenían prohibido realizar cualquier actividad potencialmente peligrosa, lo que implicaba, por ejemplo, no poder jugar con un coche teledirigido.

"Me las arreglé para mantener una vida normal en el colegio y con mis compañeros, al tiempo que trabajaba con leyendas del cine. El único inconveniente era que soy un adicto a la adrenalina, me encanta el puenting y todo eso. Pero mientras estábamos rodando debíamos evitar cualquier cosa remotamente peligrosa porque había un gran temor a que nos hiciéramos daño. Ni siquiera podía jugar con un coche teledirigido por si lo chocaba contra mi tobillo, así que no echo de menos eso", declaró el actor al periódico Metro.

Aunque la saga 'Harry Potter' haya terminado, el actor aún siente el rechazo de aquellos seguidores que piensan que es tan malo en la vida real como lo era el personaje que durante tanto tiempo interpretó y no olvida algunas anécdotas, como cuando un niño le insultó en un estreno en 2011.

"En el estreno de 'El origen del planeta de los simios', una película que hice, un niño de seis años me llamó capu**o. En cierto modo, eso es una insignia de honor. Algunos fans jóvenes realmente creen que soy Draco. Quitarles la ilusión sería como decirles que no existe Papá Noel, aunque si tengo el día bromista, pienso...'¿debería decírselo?'", concluyó.