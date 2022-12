Tom Cruise y David Beckham, de cervezas en el pub

Aunque conseguir una mesa en los locales más exclusivos del mundo no supone ningún problema para ellos, el exfutbolista David Beckham y el actor Tom Cruise optaron por celebrar su reencuentro este lunes compartiendo unas copas como un par de amigos más en el pub The Cow, en el londinense barrio de Notting Hill, para sorpresa de todos los clientes habituales del local que no podían creer lo que veían sus ojos.

Una vez superada la sorpresa inicial, algunos de los presentes no quisieron perder la oportunidad de dejar un testimonio gráfico del encuentro, sacando una serie de sigilosas fotografías a las dos estrellas para compartirlas más tarde en sus redes sociales. Una de ellas fue Patron Lisa Freid, que dejó muy claro su estupor al encontrarse cara a cara con Tom y David. "Justo al lado nuestro, increíble", escribió en su cuenta de Instagram, mientras que otro testigo de la velada bromeaba sobre lo surrealista de la situación en su propio perfil de la plataforma: "Una noche de lunes cualquiera disfrutando en el pub con David y Tom".

Ajenos a toda la expectación que su presencia había despertado entre los presentes, los dos amigos demostraron una vez más la buena química que existe entre ellos mientras compartían una botella de vino, aunque haciendo honor a su nacionalidad el exfutbolista también aprovechó la velada para deleitarse con una buena pinta de Guinnes.

Aunque se conocen desde 2003, la bonita amistad que une a Tom y David se remonta a los años que el astro del balón pasó en Los Ángeles junto a su familia tras fichar por el equipo de fútbol LA Galaxy en 2007. Uno de los pasatiempos preferidos de las dos celebridades en aquella época eran sus noches de cine, durante las que se fraguó el inquebrantable vínculo que les une hoy en día.

"Cuando vivía en Los Ángeles, la casa de Tom Cruise estaba literalmente a dos minutos de la mía. Es un gran amigo. Así que en muchas ocasiones le llamaba y le preguntaba si tenía alguna película que todavía no se hubiese estrenado para verla juntos, y si me decía que sí, me pasaba por su casa para disfrutar de una noche de cine", confesaba recientemente David al periódico Sunday Times.