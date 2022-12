Thandie Newton fue discriminada en su infancia por su pelo rizado

El cabello rizado que la actriz de 'Misión Imposible II' Thandie Newton heredó de su madre zimbabuense le supuso algún que otro problema durante su etapa escolar en Cornualles (Inglaterra), ya que las monjas que dirigían su colegio consideraban sus peinados demasiado "marginales".

"Mi madre solía trenzarme el pelo, le encantaba que lo llevara así. Para ella era el equivalente de llevarlo recién lavado y cortado, le parecía muy estiloso. Fui al mejor colegio de mi ciudad, que estaba dirigido por monjas, y no me dejaron sacarme la fotografía escolar por mi pelo. Creo que lo veían como un pelo de 'barrio marginal', aunque nunca supimos qué significaba eso realmente. No era para nada 'marginal'. Al día siguiente mi madre se presentó en el colegio, no sé que dijo, pero al final me hicieron la fotografía", reveló la actriz al periódico The Sunday Telegraph.

Con el paso del tiempo la intérprete ha aprendido a apreciar sus rizos naturales, aunque hubo un tiempo en que utilizó métodos químicos para alisar su pelo por culpa de la inseguridad que le provocaba recordar su niñez.

"Había capas y capas de baja autoestima unidas a esa primera experiencia, y de hecho tuve la autoestima muy baja durante muchos años. Así que tan pronto como pude empecé a alisarme el pelo con productos químicos para que tuviera un aspecto 'normal', y así permaneció hasta hace solo unos años. Era el pelo que Hollywood quería que tuviera", señaló.