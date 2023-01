Thalía sueña con vestir a Michelle Obama

El olfato empresarial de Thalía está siempre alerta y por eso, cuando le preguntan qué celebridad le gustaría ver llevando una de las prendas de su nueva colección de ropa para Macy's, ella no necesita pensárselo dos veces antes de dar su respuesta: a la primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama.

"Estoy pensando que me gustaría vestir a la primera dama porque todo lo que lleva... A veces es como si solo con ponerse [la ropa de] un diseñador le ayudara a crearse un nombre. Ayuda mucho a través de la moda a los nuevos diseñadores, sin duda. Así que sería genial verla con algo mío", explicó la mexicana durante una entrevista a AOL Build.

Aunque la polifacética carrera profesional de Thalía -que abarca desde la música a la moda, pasando por la literatura infantil- le ha reportado muchas alegrías, también estuvo a punto de costarle la salud cuando se convirtió en adicta al trabajo. Sin embargo, gracias a la meditación y a la psicología pudo aprender a disminuir el ritmo para pasar tiempo con las personas más importantes de su vida, sus hijos Sabrina (8) y Matthew (4), fruto de su matrimonio con Tommy Mottola.

"Era adicta al trabajo, era enfermizo. Totalmente, era adicta. Pero luego me di cuenta de que no puedes enmascarar tu dolor a través de tus adicciones o tus bolsos. Ser adicto al trabajo puede ser consecuencia de que estás intentando ocultar un dolor interno, o un problema con el alcohol, las drogas o el sexo... Es porque no quieres enfrentarte a ti mismo. Pero cuando empecé a reflexionar y a entenderme mejor psicológicamente y espiritualmente, a todos los niveles, entonces me di cuenta de que las cosas son más simples de lo que pensamos. Así que comencé a entender el valor de pasar más tiempo con mis hijos, mis amigos o mis fans, que son una parte muy importante de mí".