Thalía se pasa las críticas 'por el arco del triunfo'

Después de que Thalía se convirtiera en la inesperada protagonista de una campaña viral en Twitter, con la que numerosos internautas se han dedicado a mofarse de la indiferencia que habría generado su presencia en la pasada gala del Museo Metropolitano de Nueva York, la artista mexicana parece haber mandado un discreto pero contundente mensaje a sus detractores a través de su propio perfil en la red social: una original respuesta que hace referencia al lugar donde ella destierra todo lo negativo de su vida.

"De aquí viene la famosa expresión 'Me lo paso todo por el Arco del Triunfo'. Pues lo dicho: ¡Voilà!", escribió la diva de la música en su cuenta para poner título a una imagen en la que posa en las inmediaciones del emblemático Arco del Triunfo de París, donde se encuentra disfrutando de unas vacaciones con su marido Tommy Mottola.

Aunque todavía no se ha llegado a confirmar que Thalía fuera recibida por uno de los porteros del exclusivo evento neoyorquino con un frío '¿Quién es usted?', -según lo publicado por varios medios- al separarse unos minutos de su poderoso marido, numerosos internautas siguen demostrando que no tienen piedad con la estrella del pop y, por ello, no dejan de reproducir en sus mensajes la extrañeza que habría generado entre los fotógrafos internacionales la presencia de una "desconocida" en la misma alfombra roja que Beyoncé, Anna Wintour, Lupita Nyong'o y Rihanna, con quien Thalía protagonizó un divertido autorretrato.

"Seguro que Rihanna estaría pensando: '¿Y esta desconocida quién es?'. Como todos los periodistas que estaban en la alfombra roja, seguro que ninguno de los invitados sabía quién era. A todos nos ignoran tanto como a Thalía", reza uno de los comentarios más socarrones dirigidos a la artista.