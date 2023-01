Thalía revela cuáles son sus propósitos para el 2016

Al igual que muchas otras personas, la cantante Thalía no ha podido resistirse a la tradición de realizar una serie de propósitos de cara al año que está a punto de comenzar, que en su caso incluyen conseguir tonificar aún más su ya impresionante figura.

"Quiero ponerme muy en forma en 2016. ¡Estoy decidida a hacerlo! Así que tengo planeado establecer una serie de objetivos a corto plazo de enero a junio. Mis objetivos son incrementar mi definición muscular y mi resistencia cardiovascular. Me he comprometido conmigo misma a encontrar varias actividades que me gusten y que pueda combinar para no perder el entusiasmo. Voy a caminar, correr, levantar pesas y a hacer yoga, y me esforzaré para encontrar un equilibrio que se ajuste a mi estilo de vida", confesó la mexicana en un artículo de Popsugar Latina.

Pero la intérprete no solo tiene previsto cuidar su aspecto físico el próximo año, también espera poder dedicarle tiempo a una de sus múltiples facetas profesionales: la de escritora.

"En mi caso, ponerme en forma es un requisito indispensable, y está en el primer puesto de mi lista de resoluciones para el 2016. Y también quiero terminar mi próximo libro", añadió.

Aunque esos no son los únicos propósitos que Thalía se ha marcado, sí han sido los únicos que ha querido compartir públicamente.

"El resto de mis resoluciones son muy personales y tengo la sensación de que si las comparto y hablo de ellas podría perder de vista su importancia, y entonces probablemente no me las tomaría tan en serio como me gustaría".

Por: Bang Showbiz