Thalía no regresaría a las telenovelas por nada

La expresión "ni por todo el oro del mundo" parece haberse convertido en el lema de Thalía a la hora de rechazar los múltiples proyectos que le ofrecen para hacerla regresar por todo lo alto al mundo de las telenovelas con suculentas ofertas económicas que rozarían los 20 millones de dólares. Sin embargo, la mexicana está decidida a aparcar a un lado esta etapa de su vida para centrarse en el resto de aventuras profesionales que abarrotan su agenda profesional.

"Siempre me ofrecen las novelas, pero es algo a lo que le tengo tanto agradecimiento. Respeto muchísimo ese género por todo lo que me dio. Sí, veinte millones tientan, pero es que es muy cansado hacer novelas", confesó la artista durante una entrevista para el programa 'El Gordo y la Flaca' de la cadena Univisión.

Sin embargo, la negativa de Thalía a retomar la carrera interpretativa que la lanzó al estrellato internacional no se debe en ninguna medida a una actitud desdeñosa por su parte hacia la pequeña pantalla, sino a su convencimiento de que las telenovelas actuales jamás podrían cumplir las altas expectativas que le dejaron sus anteriores trabajos.

"A mí me gusta hacer mis cosas, soy muy libre, como muy 'gypsy' en mi forma de vivir. Me encanta estar con mis hijos, me encanta trabajar en mis empresas. Tengo mil cosas que estoy haciendo y cuando te encierras en un set estás ahogada. Pero el resultado es increíble, es cierto. Si yo regreso, regresaría a hacer algo como lo que hacía antes, aunque ese tipo de novelas ya casi no se hacen", concluyó.