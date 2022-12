Thalía ayuda a emigrantes latinos en su programa de radio

La cantante Thalía se ha erigido por méritos propios como una de las principales defensoras de la comunidad latina en Estados Unidos , por lo que no duda en utilizar su programa radiofónico 'Conexión Thalía' para ayudar en todo lo posible a los hispanos que llegan al país mediante útiles recomendaciones.

"Me gusta muchísimo apoyar a nuestros hermanos latinos que viven aquí a través de mi programa de radio. Hablamos de finanzas, familia y convocamos a expertos que tratan lo que está pasando en temas de inmigración. Hablan de cómo va la reforma [migratoria de Estados Unidos], qué dice el presidente Obama y también de cómo estar alerta ante los embusteros que te dicen que te van a dar tus papeles pero luego te roban el dinero. Nuestro deber como comunidad es echarles una mano", confesó Thalía en una entrevista al portal argentino InfoBAE.

Consciente de las dificultades que atraviesan diariamente miles de latinos en el vecino del norte, Thalía pretende animarlos a que sigan luchando por sus sueños y por asegurarse un futuro en Estados Unidos, ya que ella sabe por experiencia propia que con esfuerzo, tesón, y un poco de suerte el éxito y la felicidad están al alcance de la mano, como demuestra su triunfal carrera de dos décadas en la competitiva industria musical.

"Creo que no hay imposibles para cumplir un sueño. Mucha gente te dirá que no puedes, que no eres capaz de lograrlo pero, si está en tu corazón y lo sientes, no hay nada que pueda cubrirlo. Es como la luz del sol, no la puedes tapar. Tienes que prepararte, cultivarte y arriesgarte. Todo es posible en la vida. A mí me han dicho millones de veces que no lo iba a lograr jamás, pero me lo he propuesto y lo he hecho", reveló orgullosa la artista.

Gracias a su esfuerzo y a su dedicación plena en el mundo de la música, la artista azteca recibirá el próximo 5 de diciembre su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood (Los Ángeles): un importante reconocimiento a su prolífica trayectoria que, sin embargo, Thalía quiere compartir con todas las mujeres latinas que le han inspirado a lo largo de los años.

"Estoy muy contenta porque voy a recibir esa querida y deseada estrella. Para mí no es solo un logro mío, sino de la mujer latina, de nuestras mujeres que tienen su hogar, su familia y que, al mismo tiempo, son grandes profesionales. Esta estrella no es mía, es de todas las latinas que hacemos las cosas con tanta pasión y con tantas ganas", añadió la intérprete emocionada.

Por: Bang Showbiz