Taylor Swift toma ejemplo de sus amigas más independientes

Pese a que su éxito en el mundo de la música se debe en gran parte a sus canciones dedicadas a los sinsabores del amor adolescente, Taylor Swift no tiene ningún reparo en asegurar que ha sufrido una gran evolución personal en los últimos dos años, hasta el punto de conseguir desechar su "obsesión por el noviazgo".

De hecho, a la cantante no le cabe duda de que gran parte de su actual madurez se debe al increíble ejemplo que le proporcionan amigas como la modelo Karlie Kloss o la cantante Lorde, con quienes mantiene una estrecha relación desde que se mudara a Nueva York el año pasado.

"De repente, me ví rodeada de un grupo de mujeres preciosas, fuertes e inteligentes, que me animaron a desafiarme a mí misma para ir más allá. En este momento, lo más importante en mi vida son mis amigas, pero tampoco he compuesto ningún himno al olimpo de la amistad. Estoy intentando ser un poco más sutil a la hora de enviar ese tipo de mensajes, y componer canciones que expresen cómo se siente esta nueva etapa de mi vida, en lugar de describirla directamente", confesó la joven artista a la revista Fusion.

Lo cierto es que desde que pusiera punto final a su relación con el One Direction Harry Styles en enero de 2013, Taylor no ha vuelto a mantener ninguna relación seria debido en gran parte al poco interés que invierte a día de hoy en buscar el amor.

"En este momento, lo único que quiero es estar con mis amigas. Quiero definir mi vida según mis propios términos, esa es mi mayor prioridad, lo cual es una gran diferencia en comparación a hace unos años", concluyó.