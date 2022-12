Taylor Swift solo saldría con alguien 'extraordinario'

La cantante Taylor Swift no quiere saber nada de nadie -en cuanto al plano amoroso se refiere- ya que después de sus relaciones fallidas con Harry Styles, Jake Gyllenhaal, John Mayer y Joe Jonas tiene muy claro que únicamente saldría con alguien que fuera "realmente extraordinario", dado que se encuentra muy contenta en este momento.

"No voy a comprometer mi felicidad ni la independencia que he encontrado por nadie. La sola idea me da pánico. Tiene que ser alguien extraordinario para plantearme siquiera iniciar una relación de nuevo. Alguien muy, muy, muy, muy diferente, uno entre un millón. Pero no tengo ni idea de quién podría ser la pieza que falta, porque ahora mismo mi vida está completa, me siento muy bien", reveló la cantante a la revista People.

Publicidad

Ahora mismo la felicidad de la rubia consiste en pasar tiempo en casa junto a sus gatos Meredith Grey y Olivia Benson, por lo que quiso dejar claro que su próximo álbum ('1989') no es el resultado de un corazón roto, ya que nadie la ha dejado "devastada" en los últimos años.

"Cuando sufro, suelo escribir una canción expresando cómo me siento, pero no he sufrido por amor en los últimos años, así que emocionalmente hablando, '1989' no es un álbum sobre un corazón roto. Mi música trata sobre lo que pasa en mi vida personal y nadie me ha roto el corazón", señaló la cantante.