Taylor Swift sabe que su vida no es muy 'normal'

La cantante pop Taylor Swift es plenamente consciente de que su existencia es diferente de la de la gran mayoría de la gente, pero eso no le hace perder el norte ni agobiarse con todo el peso de la fama.

"No creo que vaya a hacer locuras porque tengo claro que mi vida no es muy normal. A veces se siente como algo injusto, pero cuando llego a casa, a mi piso de Nueva York -que aún no puedo creer que pueda pagármelo- entonces ya no me parece tan injusto", cuenta Taylor en la edición alemana de la revista Glamour.

Aunque su vida amorosa despierta mucha curiosidad, Taylor -quien actualmente sale con Calvin Harris- no cree que se le moleste tanto como a otras cantantes ya que, al contrario que ellas, no crea controversia.

"Cada artista tiene unas prioridades. Todas las mujeres hacen otras cosas que les interesan mucho. Muchas quieren ir de excéntricas, guays o aburridas. Eso es fantástico si tienes una actitud de no importarte nada. Pero yo no soy así", añadió.