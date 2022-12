Taylor Swift no tiene miedo de perder su reputación de niña buena

La cantante Taylor Swift solía invertir una gran cantidad de esfuerzo en mantener su imagen dulce y angelical por el bien de su carrera musical, pero ahora piensa que su éxito no desaparecerá de la noche a la mañana únicamente porque cometa un error, como ser fotografiada borracha a la salida de un club nocturno.

"Una de las cosas en las que he conseguido mejorar un poco es en pensar que podía hacer algo mal y entonces todo esto desaparecería. Es decir, que el trabajo de toda mi vida, cada disco que he publicado en los últimos diez años, todo eso dejaría de importar y nadie apreciaría todo lo bueno que he hecho. Porque, cuando observas el culto en torno a las celebridades, eso es lo que sucede si alguien dice algo estúp**o en una entrevista o es fotografiada saliendo a tumbos de un bar en demasiadas ocasiones cuando se supone que es la 'novia de América'. La gente se siente traicionada muy fácilmente por las estrellas. Una de las cosas que solía darme mucho miedo es que mis fans pensaran que no me conocían. Pero ahora tengo 25 años, creo que no pasa nada porque me vean con un vaso de vino en la mano. Eso es lo mejor de mis seguidores, me han permitido crecer de manera normal, sin tener que ser el tipo de chica anormal, aterradora y falsa, en plan 'novia de América'", aseguró la intérprete a la edición estadounidense de la revista ELLE.

Sin embargo, Taylor reconoce que no le ha costado demasiado mantenerse alejada del estilo de vida salvaje que ha acabado con la carrera de algunas de sus compañeras de profesión, porque nunca ha sido una persona aficionada a las fiestas.

"Tengo que ser menos dura conmigo respecto a este tema porque la verdadera razón por la que nadie me ve tambaleándome a la salida de un bar borracha es porque no me gusta hacer eso un miércoles por la noche, ¿sabes? Así que tengo que confiar en que todo esto no va a desaparecer".

Por: Bang Showbiz