Taylor Swift no teme mostrar sus emociones en público

Consciente de que sus seguidores se sienten completamente identificados con los sentimientos y la temática tan personal que irradian sus canciones , Taylor Swift asegura con orgullo que el gran objetivo de su propuesta musical reside precisamente en compartir con los demás las inquietudes de su corazón y los entresijos de su vida emocional.



"No es plato de gusto tener que exhibir mis sentimientos delante de todo el mundo, pero al mismo tiempo me siento afortunada de que haya gente que me entienda y que se sienta identificada con lo que cuento. Es una terapia fabulosa contar con el apoyo de los demás, sobre todo porque es mi tarea como artista expresar todo lo que llevo dentro, lo bueno y lo malo", reveló la cantante a la revista New York magazine.



Aunque la cantante se muestra entusiasmada por la estable etapa anímica que atraviesa actualmente, al mismo tiempo admite que no puede evitar caer en la tristeza ocasionalmente cuando recuerda algunos de sus desengaños amorosos más notables.



"Amo mi vida, mi carrera y a mis amigos. Pero hay veces en las que tienes que aceptar que no todo es perfecto, y que no hay ningún problema en exhibir tus vulnerabilidades ante los demás. Estoy muy feliz en este momento, pero en ocasiones también me invade la tristeza y necesito proyectar esas contradicciones a través de mi música", reflexionó.



