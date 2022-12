Taylor Swift muestra (de nuevo) su cara más humana con una fan enferma

La cantante Taylor Swift se ha mostrado cercana y emocionada tras leer los comentarios de Emily, una de sus fans, en en Tumblr donde explicaba que la música de la artista la había ayudado a sobrellevar su enfermedad congénita del corazón y las consecuentes operaciones: "Una luz dentro de toda la confusión, he encontrado a alguien que ha puesto claridad dentro de todas estas líneas difusas y quiero darle las gracias. Taylor, has hecho más fácil cada visita al hospital, cada electro, cada test... y te estoy totalmente agradecida por ello. Me has ayudado a aceptar mi situación y te estoy increíblemente agradecida. Te quiere, Emily".

Ante tanta muestra de cariño, Taylor respondía en la misma red social con la cercanía que ha mostrado siempre hacia sus millones de seguidores.

"Creo que es impresionante que seas tan honesta sobre cómo te ha afectado todo esto. Es imposible ser siempre positivo ante algo que te aterroriza y confunde, y estoy contenta de que no te pongas esa absurda presión encima. Te mando el mayor de los abrazos desde mi habitación del hotel, donde ya he atracado el minibar y me estoy comiendo todo al estilo mapache en un cubo de basura".

Emily quedó más que agradecida con las reconfortantes palabras de la cantante, de quien destacó su "empatía".

"Lo que me dijo fue increíble, fue muy amable. Todavía me cuesta creer que me comprendiera tanto y respondiera con esa empatía. Estoy muy agradecida por sus palabras, han significado un mundo para mí", explicaba la joven a E! News.

"Me dijiste que me 'mandabas un abrazo' así que espero que podamos hacernos una foto de un abrazo real. Impaciente por el concierto del 24 y 25 de julio", añadía Emily en la red social.