Taylor Swift lanza una indirecta a Kanye West al recoger su Grammy

La cantante Taylor Swift aprovechó su discurso de agradecimiento tras ganar el Grammy a Mejor Álbum del Año por su disco '1989' este lunes para animar a todas las jóvenes a centrarse en el trabajo y a ignorar a todos aquellos que intenten atribuirse el mérito de sus logros o su fama, en lo que muchos interpretaron como una clara indirecta al rapero Kanye West, que en su nuevo sencillo 'Famous' habla de mantener relaciones sexuales con ella además de afirmar que él la hizo famosa.

"Como la primera mujer en ganar el premio al Mejor Álbum del Año en dos ocasiones, quiero decirles a todas las jóvenes ahí fuera que hay gente que, a lo largo del camino, intentará menoscabar tu éxito y atribuirse el mérito de tus logros o de tu fama. Pero si os concentráis en el trabajo y no permitís que esas personas os desvíen de vuestro camino, algún día, cuando alcancéis vuestros objetivos, miraréis a vuestro alrededor y os daréis cuenta de que fuisteis vosotras y la gente a la que queréis los que te ayudaron a llegar hasta ahí. Y esa será la mejor sensación del mundo. Gracias por este momento", aseguró Taylor desde el escenario.

Publicidad

¡Presentaciones para la historia! Ellos fueron los ganadores de la versión 58 de los Grammy

La joven cantante -que interpretó su canción 'Out of the Woods' durante la gala- recogió otros dos galardones a lo largo de la velada, el de Mejor Álbum Pop del Año por '1989' y el de Mejor Videoclip por su tema 'Bad Blood'

Aunque Kendrick Lamar perdió el premio a Mejor Álbum a manos de Taylor, finalmente se llevó a casa cinco Grammys: Mejor Álbum de Rap por 'To Pimp a Butterfly', Mejor Actuación de Rap, Mejor Canción de Rap, Mejor Colaboración Rap/Sung y, además, compartió el premio a Mejor Videoclip por su colaboración con la cantante en 'Bad Blood'.

'Uptown Funk' de Mark Ronson y Bruno Mars se llevó el Grammy a Álbum del Año y Ed Sheeran el de Canción del Año por su tema 'Thinking Out Loud'. Por su parte, la joven Meghan Trainor no pudo contener las lágrimas cuando anunciaron su nombre como ganadora en la categoría de Mejor Artista Revelación.

Publicidad

Meghan formó parte del grupo de artistas junto a John Legend, Demi Lovato, Luke Bryan y Tyrese Gibson que homenajeó a Lionel Richie interpretando sobre el escenario su tema 'All Night Long'.

¡Histórico! Después de años sin lógralo, Justin Bieber gana su primer Grammy

Publicidad

La anécdota de la velada la protagonizó Adele durante su interpretación del tema 'All I Ask', que estuvo plagada de problemas técnicos de sonido. Sin embargo, haciendo gala de su habitual sentido del humor, la cantante hizo referencia al asunto en sus redes sociales tras concluir la gala de los Grammy afirmando que iba a comerse una hamburguesa de la cadena de restaurantes In N Out Burger para consolarse.

La cantante Rihanna tuvo que cancelar su actuación en el último minuto debido al riesgo de hemorragia en sus cuerdas vocales, a consecuencia del cual sus médicos le aconsejaron tomarse 48 horas de reposo absoluto.

Publicidad

Durante la gala presentada por LL Cool J en el Staples Center de Los Ángeles únicamente se entregaron 8 de los 83 premios Grammy. El resto fueron repartidos durante una ceremonia que tuvo lugar esa misma tarde en el teatro Nokia.

Por: Bang Showbiz