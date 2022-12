"Taylor Swift es un modelo a seguir, yo no": Rihanna

A pesar de que Taylor Swift ha contado con la colaboración en el escenario de numerosos amigos famosos durante sus conciertos de la gira '1989', Rihanna no tiene planes de hacer lo mismo, ni de compartir gira con ella, ya que no cree que sus audiencias sean las mismas y por tanto "no tendría sentido".

"No creo [que actuara con Taylor]. No creo que tuviera sentido. No creo que nuestras marcas sean iguales. No creo que encajen. No creo que nuestras audiencias sean las mismas. Para mí, ella es un modelo a seguir. Yo no", cuenta Rihanna en la revista NME.

Publicidad

Además, de quien sí es muy amiga Rihanna es de Katy Perry , con quien Taylor tuvo un enfrentamiento por sus bailarines de apoyo.

No es la primera vez que la artista de Barbados reconoce que sus excentricidades no son apropiadas para las audiencias más jóvenes, ya el año pasado dijo que no pretendía estar a la altura del título de "modelo a seguir".

"No me gusta usar esa expresión [modelo a seguir] porque la gente tiene su propia opinión sobre lo que eso implica para ellos. Yo no puedo decir que soy un modelo a seguir. No soy perfecta. No trato de vender eso. Quiero que las personas se diviertan responsablemente, que se cuiden y estén en control de su vida. Nunca puedes juzgar a la gente. Siempre destaco eso. Nunca sabes por lo que uno está atravesando", contaba a USA Today.

Por: Bang Showbiz