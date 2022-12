Taylor Swift cree que el sufrimiento ha favorecido su carrera musical

La cantante Taylor Swift es conocida por su tendencia a componer canciones sobre sus exparejas -famosos de la talla de Harry Styles, John Mayer, Jake Gyllenhaal o Joe Jonas- y está convencida de que no habría sido capaz de ganar tantos premios ni de vender tantos discos de no haber escrito sobre sus relaciones fallidas.

"Las canciones que he escrito sobre mis momentos de humillación, vergüenza o tristeza me han aportado una mayor claridad. Si en mi vida no hubiera habido turbulencias, ningún bache en el camino, mi música seguramente habría sido más beige y probablemente los estadios no se llenarían como lo hacen", reveló la artista a la revista ASOS.

Puede que sea por eso que a la joven artista -quien cuenta a sus espaldas con siete premios Grammy, 15 AMAs, 12 premios Billboard, 11 premios de la Asociación de la Música Country y siete premios de la Academia de la Música Country- le cuesta confiar en las personas que afirman no arrepentirse de nada en la vida.

"No soporto el arrepentimiento, pero se supone que todo el mundo pasa por ello alguna vez. Si alguien te dice que nunca se ha lamentado de nada o que jamás ha cometido un error, no te está diciendo la verdad y no deberías confiar en esa persona", concluyó.