Taylor Momsen entierra su pasado como actriz

La cantante Taylor Momsen saltó a la fama a la tierna edad de 14 años gracias a su papel en la serie televisiva 'Gossip Girl', que abandonó tras solo cuatro temporadas para tomarse un descanso lejos de Hollywood que parece que será permanente. En la actualidad, la vocalista de Pretty Reckless está convencida de que no existe ningún papel que pueda fascinarla lo suficiente como para retomar su carrera interpretativa, ya que su verdadera pasión es la música y considera esa otra faceta suya parte del pasado.

Durante una entrevista en la emisora francesa Virgin Radio, Taylor dejó muy claro su punto de vista sobre retomar su trabajo como actriz, que comenzó cuando era una niña con la película de Jim Carrey, 'El Grinch': "No, para mí solo existe la música. No está entre mis objetivos. No he actuado en cinco años, y siento que todo eso pertenece a una vida pasada".

Actualmente la cantante trabaja muy duro para labrarse el aura propia de una estrella del rock a través de sus controvertidos vídeos musicales y su actitud desafiante.

"Simplemente me tomo un whisky y salgo al escenario. [Los zumos de fruta] no son una opción", señaló como su rutina de precalentamiento durante la serie de conciertos en los que teloneó con su banda a Guns N' Roses.

Sin embargo, los gustos musicales de la exactriz no se limitan al rock más duro, y no descartaría la posibilidad de mezclar sus melodías con el rap en un futuro.

"Tendría que dar con la mezcla apropiada. Pero hay un grupo de rap sudafricano llamado Die Antwoord del que soy una gran admiradora", aseguró.