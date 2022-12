Taylor-Ann Hasselhoff: 'Mi padre David es un niño en el cuerpo de un adulto'

La hija del actor David Hasselhoff -conocido por su papel en 'Los vigilantes de la playa'-, Taylor-Ann Hasselhoff, considera a su padre su "mejor amigo" y siente una profunda admiración por él, ya que le ha enseñado a "respetarse a sí misma" y siempre ha demostrado un amor incondicional a sus fans.

"Es una persona increíble y es mi mejor amigo. Se siente muy agradecido con cada fan que le pide un autógrafo, si alguien se lo pide se sacará una foto encantado, y hablará con quien sea. Nos costó mucho atravesar Piccadilly Circus porque es muy amable con todas las personas con las que se encuentra. Me enseñó mucho sobre autorrespeto y respeto a los demás. Es un niño en el cuerpo de un adulto", reveló Taylor-Ann al periódico Metro.

Publicidad

Cada Navidad David -quien tiene otra hija, Hayley, fruto de su relación fallida con Pamela Bach- viaja a Reino Unido para participar en una pantomima acompañado de su hija Taylor-Ann, quien disfruta enormemente de sus estancias en el país porque le permiten utilizar sus abrigos.

"Puedo visitar buena parte de Reino Unido mientras mi padre trabaja en la pantomima y me encanta. Tenéis unos mercadillos de Navidad fabulosos y me encanta poder ponerme mis abrigos. Todos los años es algo diferente, Nottingham, Manchester y ahora es Southend. Me encanta Nottingham, tenemos un pequeño apartamento y es una ciudad muy bonita y muy divertida. Me encanta viajar a nuevos lugares. No sabría situarlos en el mapa, pero me encanta llegar y explorarlos", concluyó.