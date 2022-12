Tanto trabajo no le permite dormir a James Franco

La intensa rutina diaria en la que está inmerso Franco le impide encontrar las horas de sueño necesarias para descansar debidamente, sobre todo desde que el actor empezara a llenar su agenda laboral de actividades relacionadas con sus múltiples facetas de actor, cineasta, artista conceptual y, ahora, de estudiante de doctorado en la universidad.

"Algunas noches siento que no necesito dormir, pero claro, al no descansar lo suficiente al final acabo cayendo dormido durante el día en los lugares menos apropiados para ello, como el set de rodaje o en mitad de una clase", confesó el intérprete a la edición británica de la revista GQ.

Además de no dejarle casi tiempo para dormir, los ineludibles compromisos del actor le han obligado también a reducir la vida social de la que disfrutaba anteriormente, aunque se las ha ingeniado para hacer nuevos amigos durante el trabajo y crear así un grupo de amistades unidas por aficiones comunes.

"En lo que respecta a mi vida social, he aprendido a trabajar con la gente que realmente quiero. Disfruto mucho más trabajando de una manera creativa con ellos que perdiendo el tiempo haciendo otras cosas como, por ejemplo, pasar la noche en el bar, donde antes solía desperdiciar mi tiempo", aseguró.

Aunque a su condición de ídolo de Hollywood se unen ahora otros intereses profesionales, académicos y artísticos; James Franco asegura que tiene deseos que todavía no ha logrado satisfacer: concretamente el de subirse a las tablas del teatro.

"Me encanta el teatro. Probablemente actúe en Broadway (Nueva York) en la obra 'Of Mice and Men'. Así que si todo va bien es algo que va a ocurrir. Y sí, me encantaría escribir un obra", reveló.

Por: Bang Showbiz