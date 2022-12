Sylvester Stallone sabe que nunca podrá ser James Bond

El actor Sylvester Stallone sabe que no tiene lo necesario -ni el físico, ni el acento- para interpretar a James Bond, por eso bromea con llevar a cabo una nueva versión del famoso espía.

"[¿Interpretar a James Bond?] ¡Díos, mío!, a lo mejor podría hacer de Jane Bond. Yo no creo que funcionara como James Bond. Mi acento británico no es lo suficientemente bueno para el reino", declaró divertido el intérprete en la revista OK!

A lo largo de su carrera, Sylvester ha aprendido lo difícil que puede resultar tratar con los intérpretes debido a sus "cambios de humor".

"Todos los actores están un poco desequilibrados. No son gente corriente, son muy sensibles, maleables e impresionables. Tienen cambios de humor todo el tiempo. La belleza con los buenos actores es que puedes modelar esos cambios de humor cuando la cámara lo requiere. Los actores tienen un ego muy grande pero muy a menudo es en plan 'protesta demasiado'", añadió.

El actor no se siente insultado por no haber recibido nunca un Óscar y cree que su momento llegará algún día.

"Depende del estado anímico de Hollywood, es algo cíclico. Si permaneces por ahí el tiempo suficiente terminan apreciando tu longevidad, lo que para mí es el mejor Óscar de todos, proporcionar entretenimiento y trabajar", concluyó.