Susan Sarandon fuma marihuana antes de leer los guiones de sus películas

Aunque la actriz Susan Sarandon (68) nunca ha acudido a trabajar "fumada", sí reconoce haber recurrido a la marihuana para relajar su mente antes de enfrentarse a la ardua tarea de leer guiones.

"Nunca he trabajado fumada, y nunca he rodado fumada. Pero he leído guiones en ese estado y me ha dado una perspectiva diferente", aseguró la veterana intérprete en una entrevista a la revista High Times.

Publicidad

Además, Susan está convencida de que su afición a la marihuana es lo que le ha ayudado a combatir el estrés propio de una vida de estrella de cine.

"Eso es lo más maravilloso de fumar marihuana: si tienes una vida muy, muy ajetreada, consigue que aproveches al máximo tu fin de semana, al menos en mi caso. Es como si triplicara tu fin de semana. Cuando solo tienes un pequeño espacio de tiempo para fumar, bajas el ritmo y disfrutas a fondo del momento. Es algo muy importante, porque la tecnología ha provocado que todos nos volvamos multifunción: ahora nos distraemos con facilidad, y es una locura... Fumar te ayuda a reconectar, a estar presente en el momento", añadió.

Sin embargo, la actriz -madre de Eva (30) junto a Franco Amurri y de Jack (25) y Miles (22), fruto de su fallida relación con Tim Robbins- siempre ha hecho hincapié en los peligros de desarrollar una adicción a la marihuana.

"Se lo he explicado a mis hijos, la hierba te ayuda a tomarte un descanso cuando tienes una vida muy estresante. Pero nunca podrás llevar una vida satisfactoria si estás constantemente fumado desde muy joven", apuntó Susan, para aclarar justo después que sí apoya la utilización de la marihuana en pacientes jóvenes que padecen convulsiones: "Es absurdo que no haya más estados que hayan legalizado su uso. Es una fuente muy importante de ingresos. También existen muchos informes de niños que sufren ataques que pueden ser prevenidos con marihuana medicinal".