Suki Waterhouse adora los zapatos 'feos'

La joven modelo Suki Waterhouse ha sentido siempre una gran atracción por los zapatos "feos", hasta el punto de declararse "completamente enamorada" de las botas Dr. Martens que calzaba cuando era adolescente y que sigue conservando a día de hoy para horror de su padre, que llegó incluso a prohibírselas por considerar que "apestaban".

"Es algo que tienen los zapatos feos. Me compré unas Dr. Martens cuando tenía 13 años y continué llevándolas casi todos los días hasta los 20. Realmente apestaban y mi padre no me dejaba guardarlas en casa, pero estaba completamente enamorada de ellas", reveló la modelo a la revista Grazia.

Sin embargo, actualmente Suki se siente más cómoda con las zapatillas Superga, un cruce entre deportiva y plataforma, sobre todo tras diseñar su propia minicolección para la marca.

"Siempre llevo Superga. Suelo llevar zapatos planos porque siempre voy corriendo de un lado a otro, así que me resultan muy cómodas. Me encantan las de ante azul. Me he convertido en una verdadera fan de las Superga".

La línea que ha diseñado la modelo incluye zapatillas en tonos pastel, rojo y azul marino, pero todas ellas destilan "su personalidad, feminidad y gracia".