"Sufrir acoso durante tanto tiempo me ha hecho más fuerte": Kylie Jenner

La joven Kylie Jenner está convencida de que haber sido el objetivo de duras críticas desde que saltó a la fama con apenas 10 años en el programa de telerrealidad de su familia, 'Keeping Up with the Kardashians', ha hecho que con el paso del tiempo haya desarrollado una confianza en sí misma a prueba de balas.

"Sufrir acoso durante tanto tiempo y desde tan pequeña me ha hecho más fuerte. Creo que no debería ser tan fuerte con 18 años, pero sencillamente me ha dado fortaleza. Ahora tengo la impresión de que podrían decir cualquier cosa de mí y no me afectaría", explica Kylie a la edición canadiense de la revista ELLE.

El secreto de Kylie para que no le depriman los comentarios hirientes sobre su físico, su vida o su familia es sencillamente no leerlos.

"Nunca miraba esos comentarios, nunca me busqué en Google, no me atrevía a hacerlo. Sé que si no lo lees, no puede afectarte. Pero resulta duro de todas formas", añade.

Sin embargo, la joven ha reconocido en el pasado que lidiar con la fama le generó mucha ansiedad.

"Me provocó un montón de ansiedad con la que no había tenido que lidiar nunca antes. Cada uno de mis movimientos era documentado y ha sido una pesadilla descubrir quién soy en medio de todo eso. Sin duda he perdido una parte de mí misma por ello", afirmaba Kylie en sus redes sociales.

Por: Bang Showbiz